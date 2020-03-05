Выпуск новостей за 14:00: Зеленский на Полтавщине. Новый премьер-министр в Украине

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 14:00 – В Новых Санжарах завершилась обсервация эвакуированных из Китая украинцев. В полдень Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Полтавскую область, чтобы поздравить и пообщаться с эвакуированными. В Украине назначили нового премьер-министра – Дениса Шмыгаля. Также проголосовали за назначение еще 15 министров.

Также в выпуске: В Новых Санжарах завершилась обсервация эвакуированных из Китая украинцев. В Украине назначили нового премьер-министра – Дениса Шмыгаля. Также проголосовали за назначение еще 15 министров. Верховная Рада сегодня рассмотрит вопрос об увольнении генпрокурора Руслана Рябошапки.