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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Выпуск новостей за 14:00: Зеленский на Полтавщине. Новый премьер-министр в Украине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 14:00 – В Новых Санжарах завершилась обсервация эвакуированных из Китая украинцев. В полдень Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Полтавскую область, чтобы поздравить и пообщаться с эвакуированными. В Украине назначили нового премьер-министра – Дениса Шмыгаля. Также проголосовали за назначение еще 15 министров.

      Также в выпуске:

      В Новых Санжарах завершилась обсервация эвакуированных из Китая украинцев.

      В Украине назначили нового премьер-министра – Дениса Шмыгаля. Также проголосовали за назначение еще 15 министров.

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      Теги: Новое правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Новости Полтавы Владимир Зеленский Новые Санжары Выпуск новостей
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