Выпуск новостей за 14:00: Новый глава зарубежного комитета. Дело избиения харьковского оператора

В выпуске новостей за 17 января состоянию на 14:00 – парламент назначил нового председателя Комитета внешней политики. На месте Богдана Яременко теперь депутат от "Слуги народа" Александр Мережко. Суд по делу об избиении харьковского оператора 24 канала Вадима Макарюка перенесли на 10 февраля. Он получил инвалидность, а подсудимые не признают свою вину.

Также в выпуске: Во Львове правоохранители поймали таксиста, который вместе с сообщником украл платежный терминал. Депутаты рассмотрели отставку Министра развития общин и территорий Алены Бабак. Комитет рекомендует назначить на ее место Дениса Шмыгаля.