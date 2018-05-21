Выпуск новостей за 14:00: Обстрел в Торецке. Заседание ВР по Антикоррупционному суду

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 14:00 – российские боевики обстреляли детский Центр психологической реаибилтации в Торецке в Донецкой области, в котором в то время находилось 28 детей. Начать рассмотрение закона про Антикоррупционный суд депутаты должны уже завтра, 22 мая. Представителей Венецианской комиссии и МВФ привлекают, чтобы подготовить законопроект ко второму чтению.

Также в выпуске: В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества из школы эвакуировали 400 детей. Представители ФСБ снова проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае. Российскому олигарху Роману Абрамовичу не выдают новую британскую визу.