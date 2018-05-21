Выпуск новостей за 14:00: Обстрел в Торецке. Заседание ВР по Антикоррупционному суду
В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 14:00 – российские боевики обстреляли детский Центр психологической реаибилтации в Торецке в Донецкой области, в котором в то время находилось 28 детей. Начать рассмотрение закона про Антикоррупционный суд депутаты должны уже завтра, 22 мая. Представителей Венецианской комиссии и МВФ привлекают, чтобы подготовить законопроект ко второму чтению.
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Российскому олигарху Роману Абрамовичу не выдают новую британскую визу.
Источник: 24 Канал
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