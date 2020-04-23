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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 14:00: Обушки у Юлии Кузьменко. Ответ Минздрава по закупке дорогих костюмов

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 14:00 – утром правоохранители пришли к дому одного из подозреваемых в деле убийства Павла Шеремета – детского кардиохирурга Юлии Кузьменко и ее родственников. В Минздраве объяснили, почему закупили дорогую защиту для медиков. По словам заместителя министра, защитные медицинские костюмы украинских производителей не соответствовали требованиям.

      Також у випуску:

      В Одесі зафіксували першу смерть від коронавірусу.

      На Рівненщині запустили спецрейси для медпрацівників.

      Віталій Кличко пояснив, чому у Києві мало видужалих. З понад тисячі зафіксованих випадків, у столиці подолали недугу лише 45 людей. За словами мера, все через складність хвороби та відсутність вакцини.

      Доплату медикам у 300% затвердять завтра на засідання Кабміну. Міністри мають ухвалити постанову, яка врегулює питання збільшення зарплат медикам, які працюють з хворими на коронавірус. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов. 

      Українські лікарі, які допомагали у боротьбі з коронавірусом в Італії, повертаються додому. Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін. 

      Теги: Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Убийство Павла Шеремета Юлия Кузьменко Выпуск новостей
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