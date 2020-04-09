14:35
9 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 14:00: Обвал дома в Одессе. Смягчение карантина в Европе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 14:00 – в центре Одессы рухнул столетний дом. Накануне в помещении начали ремонтные работы. Обвал дома зафиксировала камера наблюдения. Европа готовится к смягчению карантина. Там намерены возобновить работу детских садов, школ, парикмахерских, строительных и садовых магазинов.

      Также в выпуске:

      Наместник Ионинского монастыря в Киеве заболел коронавирусом.

      На внеочередное заседание народные депутаты могут собраться уже в понедельник – 13 апреля.

      Укрпочта будет бесплатно доставлять освященные куличи домой.

      В Европарламент пустят пожить бездомных.

      Теги: Новости Украины Новости Одессы Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 13:40 Путинские "каникулы": как Кадыров закрыл Чечню от России
      Віталій Портников
      сегодня , 07:20 Мы так долго не протянем: эксклюзивное интервью с Миловановым о карантине в Украине
      Оксана Тропотяга