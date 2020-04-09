Выпуск новостей за 14:00: Обвал дома в Одессе. Смягчение карантина в Европе
В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 14:00 – в центре Одессы рухнул столетний дом. Накануне в помещении начали ремонтные работы. Обвал дома зафиксировала камера наблюдения. Европа готовится к смягчению карантина. Там намерены возобновить работу детских садов, школ, парикмахерских, строительных и садовых магазинов.
Также в выпуске:
Наместник Ионинского монастыря в Киеве заболел коронавирусом.
На внеочередное заседание народные депутаты могут собраться уже в понедельник – 13 апреля.
Укрпочта будет бесплатно доставлять освященные куличи домой.
В Европарламент пустят пожить бездомных.
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