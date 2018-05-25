Выпуск новостей за 14:00: Обвинение России в автокатастрофе на Донбассе. ДТП в Днепре
В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 14:00 – Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в авиакатастрофе над Донбассом. .А журналисты-расследователи назвали российского офицера, который руководил операцией. В Днепре троллейбус врезался в маршрутку, четверо человек пострадали.
Также в выпуске:
Футбольные команды из Ливерпуля и Мадрида прибыли в Киев.
Депутаты третий день подряд рассматривают закон об Антикоррупционном суде.
В большинстве черкасских школ последний звонок прошел под усиленной охраной.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии