Выпуск новостей за 14:00: Обвинение России в автокатастрофе на Донбассе. ДТП в Днепре

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 14:00 – Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в авиакатастрофе над Донбассом. .А журналисты-расследователи назвали российского офицера, который руководил операцией. В Днепре троллейбус врезался в маршрутку, четверо человек пострадали.

Также в выпуске: Футбольные команды из Ливерпуля и Мадрида прибыли в Киев. Депутаты третий день подряд рассматривают закон об Антикоррупционном суде. В большинстве черкасских школ последний звонок прошел под усиленной охраной.