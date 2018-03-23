Выпуск новостей за 14:00: Обыски в мэрии Харькова. Савченко объявила голодовку
В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 14:00 – из-за подозрений в хищении бюджета в Харьковской мэрии обыски. Оперативники ищут документы и другие данные, связанные с проведением реконструкции спортивных объектов. Надежда Савченко во время выступления в Шевченковском райсуде Киева, где ей выбирают меру пресечения, объявила о начале голодовки.
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Источник: 24 Канал
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