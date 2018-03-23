Выпуск новостей за 14:00: Обыски в мэрии Харькова. Савченко объявила голодовку

В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 14:00 – из-за подозрений в хищении бюджета в Харьковской мэрии обыски. Оперативники ищут документы и другие данные, связанные с проведением реконструкции спортивных объектов. Надежда Савченко во время выступления в Шевченковском райсуде Киева, где ей выбирают меру пресечения, объявила о начале голодовки.

Также в выпуске: Экс-модель рассказала об отношениях с Трампом. В США обвалился фондовый рынок. Стрельба на юге Франции – есть раненые.