Выпуск новостей за 14:00: Освобождение украинских рыбаков в Крыму. Львов сжигает спиртное
В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 14:00 – в оккупированном Крыму, после 10-дневного ареста освободили четырех украинских рыбаков. Власть аннексированного РФ полуострова задержала их и обвинила в браконьерстве. Информацию об освобождении подтвердила ГПСУ. Полиция во Львове обнаружила цех, где подделывали алкогольные напитки известных брендов.
Также в выпуске:
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