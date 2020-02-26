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      Выпуск новостей за 14:00: Освобождение украинских рыбаков в Крыму. Львов сжигает спиртное

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 14:00 – в оккупированном Крыму, после 10-дневного ареста освободили четырех украинских рыбаков. Власть аннексированного РФ полуострова задержала их и обвинила в браконьерстве. Информацию об освобождении подтвердила ГПСУ. Полиция во Львове обнаружила цех, где подделывали алкогольные напитки известных брендов.

      Также в выпуске:

      Во Офисом Президента мужчина облился бензином и поджег себя.

      Новый коронавирус зафиксировали уже в 42 странах.

      В Минске обсуждают обострение на фронте, разведение войск и детали нового обмена.

       

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      Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Львова Алкоголь Выпуск новостей
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