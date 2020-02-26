Выпуск новостей за 14:00: Освобождение украинских рыбаков в Крыму. Львов сжигает спиртное

В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 14:00 – в оккупированном Крыму, после 10-дневного ареста освободили четырех украинских рыбаков. Власть аннексированного РФ полуострова задержала их и обвинила в браконьерстве. Информацию об освобождении подтвердила ГПСУ. Полиция во Львове обнаружила цех, где подделывали алкогольные напитки известных брендов.

Также в выпуске: Во Офисом Президента мужчина облился бензином и поджег себя. Новый коронавирус зафиксировали уже в 42 странах. В Минске обсуждают обострение на фронте, разведение войск и детали нового обмена.