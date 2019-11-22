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      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
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      Выпуск новостей за 14:00: Отопительный сезон в Новом Роздоле. Нашествие медведей в Румынии

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 14:00 – Новый Роздол на Львовщине наконец с теплом. Решили ситуацию с отоплением после того, как на Львовщине с визитом побывал премьер Алексей Гончарук. Городки на севере Румынии страдают от нашествия медведей. Они разгребают свалки, забираются в дома и машины.

      Также в выпуске:

      Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Не будет принимать пищу, пока не возобновят следствие по делам Майдана.

      Украина обжаловала решение итальянского суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива.

      Единственная кандидатка на должность главы Госкино Юлия Синькевич не прошла собеседование с комиссией Нацагентства по вопросам госслужбы.

      Утром на столичном Подоле элитный Porsche снес на большой скорости светофор, зацепил дорожный отбойник, перелетел через забор, а потом перевернулся на крышу.

      Кива, Шуфрич, Вакарчук о своем армейском опыте
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      Теги: Румыния Отопительный сезон Выпуск новостей
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