Выпуск новостей за 14:00: Отопительный сезон в Новом Роздоле. Нашествие медведей в Румынии

В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 14:00 – Новый Роздол на Львовщине наконец с теплом. Решили ситуацию с отоплением после того, как на Львовщине с визитом побывал премьер Алексей Гончарук. Городки на севере Румынии страдают от нашествия медведей. Они разгребают свалки, забираются в дома и машины.

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