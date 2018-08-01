Выпуск новостей за 14:00: Отравление шаурмой. Группировка поставщиков нелегального оружия
В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 14:00 – в Киеве 37 человек отравились шаурмой, среди пострадавших есть беременные женщины. Правоохранители разоблачили группировку поставщиков нелегального оружия. Полиция совместно с СБУ провела 50 обысков в семи областях, двух человек задержали, еще изъяли автоматы, пистолеты и несколько тысяч патронов.
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Источник: 24 канал
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