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Выпуск новостей за 14:00: Отравление шаурмой. Группировка поставщиков нелегального оружия

Выпуск новостей 22 Читати новину українською

В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 14:00 – в Киеве 37 человек отравились шаурмой, среди пострадавших есть беременные женщины. Правоохранители разоблачили группировку поставщиков нелегального оружия. Полиция совместно с СБУ провела 50 обысков в семи областях, двух человек задержали, еще изъяли автоматы, пистолеты и несколько тысяч патронов.

Также в выпуске:

Виталия Олешко псевдо "Сармат" убили двумя выстрелами в спину.

Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве военного в Харьковской области, тело которого нашли в коллекторе.

В Демократической Республике Конго на лагерь миротворцев с украинцами напали повстанцы.

 

 

Теги: Полиция Оружие Новости Киева отравление Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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