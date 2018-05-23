Выпуск новостей за 14:00: Отравление в школах. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 14:00 – премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил школам провести воспитательную работу из-за вероятного отравления детей перечным газом. Боевые действия не прекращаются по всей линии разграничения на Донбассе, за минувшие сутки один украинский защитник погиб, еще трое ранены. Боевики обстреляли жителей Талаковки.
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На Львовщине произошла жуткая ДТП: шесть погибших и трое раненых.
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Источник: 24 Канал
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