Выпуск новостей за 14:00: Отравление в школах. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 14:00 – премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил школам провести воспитательную работу из-за вероятного отравления детей перечным газом. Боевые действия не прекращаются по всей линии разграничения на Донбассе, за минувшие сутки один украинский защитник погиб, еще трое ранены. Боевики обстреляли жителей Талаковки.

Также в выпуске: На Львовщине произошла жуткая ДТП: шесть погибших и трое раненых. В Тернополе группа лиц битами разгромила лагерь цыган. Треть Днепра осталась без воды.