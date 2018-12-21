Выпуск новостей за 14:00: Переговоры по обмену пленными. Корпоратив БПП

В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 14:00 – Украина в очередной раз инициирует переговоры контактной группы по обмену пленными. Российская сторона считает – у сторон разные подходы к вопросу. 20 декабря в БПП состоялся корпоратив, который в самом блоке называют "итоговым заседанием фракции". Президент посетил мероприятие ненадолго, имел короткие встречи с генпрокурором и мэром столицы

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В Чехии на шахте взорвался метан, в результате чего по меньшей мере пять горняков погибли, еще восемь считаются пропавшими без вести.