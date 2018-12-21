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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      Выпуск новостей за 14:00: Переговоры по обмену пленными. Корпоратив БПП

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 14:00 – Украина в очередной раз инициирует переговоры контактной группы по обмену пленными. Российская сторона считает – у сторон разные подходы к вопросу. 20 декабря в БПП состоялся корпоратив, который в самом блоке называют "итоговым заседанием фракции". Президент посетил мероприятие ненадолго, имел короткие встречи с генпрокурором и мэром столицы

      Также в выпуске:

      Из-за сильного тумана и гололедицы на Одесской трассе произошло пять ДТП, самая масштабная – автобус с 20 пассажирами перевернулся набок.

      Оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей еще одного пленного моряка Виктора Беспальченко до 24 января 2019 года.

      Восемь раз враг обстреливал позиции ВСУ, в том числе из запрещенного вооружения; одного украинского военного ранили.

      В Чехии на шахте взорвался метан, в результате чего по меньшей мере пять горняков погибли, еще восемь считаются пропавшими без вести.

      Теги: Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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