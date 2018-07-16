17:06
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сегодня
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 14:00: Переговоры Трампа и Путина. Возрождение украинского кино

Выпуск новостей 45 Читати новину українською

В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 14:00 – в президентском дворце в Хельсинки проходит встреча "за закрытыми дверями" президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, 1500 изданий ожидают пресс-конференцию. Девятый международный кинофестиваль проходит в Одессе, в программе 39 украинских фильмов.

Также в выпуске:

Боевики обстреляли автомобиль украинских пограничников, которые направлялись в КПП возле Майорска.

Два месяца в СИЗО – такую меру пресечения избрал суд для обвиняемого в смертельном ДТП Виктора Олефира.

Ситуация на фронте.

Теги: Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Выпуск новостей Новости Одессы Кино
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Порошенко назвал причину, почему "Северный поток-2" могут не достроить
 8 июня , 22:04
США опубликовали видео с "опасным" перехватом самолета над Черным морем
 31 января , 00:08
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
24 канал транслирует матч Верес–Динамо, смотрите игру на Телепортале и выигрывайте призы
 25 февраля , 16:55
Рубану выдвинули обвинение в подготовке теракта и везут в Киев, – СМИ
 9 марта , 10:37
Выпуск новостей за 10:00 Путин побеждает на выборах. Новые санкции для России
 19 марта , 10:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук