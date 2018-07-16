Выпуск новостей за 14:00: Переговоры Трампа и Путина. Возрождение украинского кино
В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 14:00 – в президентском дворце в Хельсинки проходит встреча "за закрытыми дверями" президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, 1500 изданий ожидают пресс-конференцию. Девятый международный кинофестиваль проходит в Одессе, в программе 39 украинских фильмов.
Также в выпуске:
Боевики обстреляли автомобиль украинских пограничников, которые направлялись в КПП возле Майорска.
Два месяца в СИЗО – такую меру пресечения избрал суд для обвиняемого в смертельном ДТП Виктора Олефира.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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