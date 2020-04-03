Выпуск новостей за 14:00: Перекрыт въезд на Буковину. Массовое увольнение медиков в Сумах
В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 14:00 – из-за стремительного распространения COVID-19 Черновицкая область закрылась на карантин. Такое решение приняли местные власти. В Сумах уволили 37 работников роддома. Половина из них – врачи высшей категории.
Также в выпуске:
Более 13 тысяч укринцев застряли за рубежом.
Чтобы поддержать друг друга в условиях карантина, жители городка в Англии ежедневно выходят на улицу, чтобы потанцевать.
Количество зараженных COVID-19 в мире перевалило за миллион.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 12:01 Закон об обеспечении дополнительных соцгарантий из-за COVID-19 вступил в силу
Выбор редакции
-
Три особенности борьбы с пандемией в Украине: что не таксегодня , 11:15
-
Коронавирус в Испании: страна опередила Италию по количеству зараженийсегодня , 14:17
-
Спецоперация против Ермака: кто за этим стоит?сегодня , 12:30
-
Повышение инфляции, падение ВВП и средней заработной платы: правительство ухудшило прогнозысегодня , 11:53
-
Первый китайский город запретит есть кошек и собак: как будут наказывать нарушителейсегодня , 09:06
-
Топ-чиновник незаконно передавал тайные документы: известно кто именносегодня , 13:10
Предложения партнеров
Комментарии