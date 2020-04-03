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      Выпуск новостей за 14:00: Перекрыт въезд на Буковину. Массовое увольнение медиков в Сумах

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 14:00 – из-за стремительного распространения COVID-19 Черновицкая область закрылась на карантин. Такое решение приняли местные власти. В Сумах уволили 37 работников роддома. Половина из них – врачи высшей категории.

      Также в выпуске:

      Более 13 тысяч укринцев застряли за рубежом.

      Чтобы поддержать друг друга в условиях карантина, жители городка в Англии ежедневно выходят на улицу, чтобы потанцевать.

      Количество зараженных COVID-19 в мире перевалило за миллион.

      Теги: Сумы Новости Черновцов Больница Выпуск новостей
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