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      Выпуск новостей за 14:00: Письмо в СИЗО Лефортово. Митинг-молебен под Радой

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 декабря, по состоянию на 14:00 – в Украине стартовали акцию в поддержку пленных Кремлем украинских моряков "Письмо в СИЗО Лефортово", чтобы они чувствовали поддержку людей. Впрочем, письма должны быть написаны на русском, иначе их не пропустят тюремщики. Утром под закрытым парламентом собрались верующие УПЦ МП – вроде, не на протест, а на молебен.

      Также в выпуске:

      В Фастове на Киевщине обвалился жилой дом, по предварительной версии, из-за взрыва газа на четвертом этаже пятиэтажки.

      Штаб ООС зафиксировал 22 атаки со стороны оккупантов, погибли двое украинских военных.

      Полиция застрелила нападавшего, который устроил стрельбу во Франции – он пытался скрыться от полиции.

      В столице Венгрии Будапеште произошли столкновения между митингующими и правоохранителями.

      Почти всю Украину, кроме восточных регионов, продолжает засыпать снегом.

      Теги: УПЦ МП Выпуск новостей Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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