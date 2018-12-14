Выпуск новостей за 14:00: Письмо в СИЗО Лефортово. Митинг-молебен под Радой

В выпуске новостей за 14 декабря, по состоянию на 14:00 – в Украине стартовали акцию в поддержку пленных Кремлем украинских моряков "Письмо в СИЗО Лефортово", чтобы они чувствовали поддержку людей. Впрочем, письма должны быть написаны на русском, иначе их не пропустят тюремщики. Утром под закрытым парламентом собрались верующие УПЦ МП – вроде, не на протест, а на молебен.

Также в выпуске: В Фастове на Киевщине обвалился жилой дом, по предварительной версии, из-за взрыва газа на четвертом этаже пятиэтажки. Штаб ООС зафиксировал 22 атаки со стороны оккупантов, погибли двое украинских военных. Полиция застрелила нападавшего, который устроил стрельбу во Франции – он пытался скрыться от полиции. В столице Венгрии Будапеште произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. Почти всю Украину, кроме восточных регионов, продолжает засыпать снегом.