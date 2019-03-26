Выпуск новостей за 14:00: Пять лет Нацгвардии. Новые подробности страшной аварии в Одессе

В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 14:00 – восстановленная после Революции достоинства Нацгвардия отмечает первый свой юбилей. Торжественные мероприятия прошли на территории Международного учебного центра Нацгвардии. Водитель Porsche, который мчался рядом с BMW, утверждает, что это не были гонки.

Также в выпуске: В Запорожской области мужчина вызвал полицейских и бросил в них гранату. В Киеве патрульная машина слетела с дороги и врезалась в столб. Бойцов УПА официально признали участниками боевых действий.

Источник: 24 канал