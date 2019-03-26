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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Выпуск новостей за 14:00: Пять лет Нацгвардии. Новые подробности страшной аварии в Одессе

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 14:00 – восстановленная после Революции достоинства Нацгвардия отмечает первый свой юбилей. Торжественные мероприятия прошли на территории Международного учебного центра Нацгвардии. Водитель Porsche, который мчался рядом с BMW, утверждает, что это не были гонки.

      Также в выпуске:

      В Запорожской области мужчина вызвал полицейских и бросил в них гранату.

      В Киеве патрульная машина слетела с дороги и врезалась в столб.

      Бойцов УПА официально признали участниками боевых действий.

      blog_ava
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      Теги: Нацгвардія Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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