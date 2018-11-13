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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Выпуск новостей за 14:00: Побег Продана от САП. Стихийное бедствие в Калифорнии

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 ноября состояние на 14:00 – Мирослав Продан, фигурант расследования САП, относительно незаконного обогащения, тайно выехал в Молдову, утверждают СМИ. Он покинул территорию Украины на прошлой неделе. Штат Калифорния объявили зоной стихийного бедствия из-за пожара. Почти 300 человек считаются пропавшими без вести.

      Также в выпуске:

      НАБУ расследует дела против Яценюка и Петренко.

      Боевики ХАМАС выпустили в сторону Израиля 400 ракет.

      "Борисполь" попал в десятку худших аэропортов мира.

       

       

      Теги: Новости США Стихийный бедствия САП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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