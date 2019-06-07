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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Выпуск новостей за 14:00 Почти пустая Верховная Рада. Слушания в международном суде в Гааге

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 14:00 – уже традиционно каждую пятницу коридоры Верховной Рады пустые, а вместо представленных 300 депутатов, работают только 50. Сегодня последний день слушаний в международном суде в Гааге. Там рассматривают иск Украины против России. Наша сторона представила окончательные ходатайства по иску против Кремля, и контраргументы относительно доводов России

      Также в выпуске:

      Российские наемники подло обстреляли позиции украинских военных из артиллерии 122 калибра в районе Новолуганского. Двое военных погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

      Оккупационный суд в Симферополе продлил на два месяца арест крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Несмотря на то, что он имеет серьезные проблемы со здоровьем.

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      Теги: Украина – Россия Верховная Рада Трибунал в Гааге Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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