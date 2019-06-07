Выпуск новостей за 14:00 Почти пустая Верховная Рада. Слушания в международном суде в Гааге

В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 14:00 – уже традиционно каждую пятницу коридоры Верховной Рады пустые, а вместо представленных 300 депутатов, работают только 50. Сегодня последний день слушаний в международном суде в Гааге. Там рассматривают иск Украины против России. Наша сторона представила окончательные ходатайства по иску против Кремля, и контраргументы относительно доводов России

Также в выпуске: Российские наемники подло обстреляли позиции украинских военных из артиллерии 122 калибра в районе Новолуганского. Двое военных погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Оккупационный суд в Симферополе продлил на два месяца арест крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Несмотря на то, что он имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Источник: 24 канал