Выпуск новостей за 14:00: Подробности отравления детей на Киевщине. Спасение детей в Таиланде

В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 14:00 – в лагере на Киевщине, где отравились дети, обнаружили стафилококк и кишечную палочку. В Таиланде начался третий этап эвакуации детей, находящихся в пещере уже две недели.

Также в выпуске: В сети появилось еще одно видео, где хорват Вида восклицает "Слава Украине". Сегодня борца за независимость Украины Левка Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище. В парламенте депутаты продолжают обсуждение по увеличению количества членов ЦИК.