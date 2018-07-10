Выпуск новостей за 14:00: Подробности отравления детей на Киевщине. Спасение детей в Таиланде
В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 14:00 – в лагере на Киевщине, где отравились дети, обнаружили стафилококк и кишечную палочку. В Таиланде начался третий этап эвакуации детей, находящихся в пещере уже две недели.
Также в выпуске:
В сети появилось еще одно видео, где хорват Вида восклицает "Слава Украине".
Сегодня борца за независимость Украины Левка Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище.
В парламенте депутаты продолжают обсуждение по увеличению количества членов ЦИК.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии