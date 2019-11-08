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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Выпуск новостей за 14:00: Поезда из РФ в оккупированный Крым. Конкурс на главу НАПК

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 14:00 – в России начали продавать проездные документы в Крым. Курсировать поезда на полуостров будут через Керченский мост. Правительство разыскивает человека, который будет выявлять потенциальных коррупционеров во власти. Со дня на день объявят конкурс на главу Национального агентства по предотвращению коррупции.

      Также в выпуске:

      Традиционно накануне Дня украинской письменности и языка украинцы написали радиодиктант национального единства.

      Сигнальную ракету так и не запустили: разведение сил на участке Богдановка – Петровское перенесли на 9 ноября.

      Борьба за транзит газа по территории Украины в Европу: сегодня в Брюсселе должен состояться очередной раунд переговоров с Украиной, ЕС и Россией.

      В Днепре прошел протест против разведения войск и введения формулы Штайнмайера.

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      Теги: Железная дорога НАПК Украина – Россия Аннексия Крыма Выпуск новостей
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