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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЫБОРЫ В МОСКВЕ
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЫБОРЫ В МОСКВЕ

      Выпуск новостей за 14:00: Поездка Зеленского в США. Вооруженное нападение на инкассаторов

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 14:00 – 23 сентября президент Украины поедет в США. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Группа мужчин в масках среди бела дня в центре города пыталась ограбить инкассаторов, которые в то время забирали выручку из магазина.

      Также в выпуске:

      Освобожденный из русского плена Олег Сенцов встретился с родными.

      Кремль помиловал только заключенных за гражданскую позицию, кто не принимал участия в боевых действиях, а с 24 военных моряков обвинения так и не снял.

      Полиция задержала псевдо-минировщика, который накануне сообщил, что якобы заложил взрывчатку на станции метро "Почайна".

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      Теги: Владимир Зеленский Новости США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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