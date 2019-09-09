Выпуск новостей за 14:00: Поездка Зеленского в США. Вооруженное нападение на инкассаторов
В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 14:00 – 23 сентября президент Украины поедет в США. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Группа мужчин в масках среди бела дня в центре города пыталась ограбить инкассаторов, которые в то время забирали выручку из магазина.
Также в выпуске:
Освобожденный из русского плена Олег Сенцов встретился с родными.
Кремль помиловал только заключенных за гражданскую позицию, кто не принимал участия в боевых действиях, а с 24 военных моряков обвинения так и не снял.
Полиция задержала псевдо-минировщика, который накануне сообщил, что якобы заложил взрывчатку на станции метро "Почайна".
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии