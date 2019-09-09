Выпуск новостей за 14:00: Поездка Зеленского в США. Вооруженное нападение на инкассаторов

В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 14:00 – 23 сентября президент Украины поедет в США. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Группа мужчин в масках среди бела дня в центре города пыталась ограбить инкассаторов, которые в то время забирали выручку из магазина.

Также в выпуске:

Освобожденный из русского плена Олег Сенцов встретился с родными.

Кремль помиловал только заключенных за гражданскую позицию, кто не принимал участия в боевых действиях, а с 24 военных моряков обвинения так и не снял.

Полиция задержала псевдо-минировщика, который накануне сообщил, что якобы заложил взрывчатку на станции метро "Почайна".