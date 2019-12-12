Выпуск новостей за 14:00: Поиски погибших в колледжи в Одессе. Очереди на границе с Польшей

В выпуске новостей 12 декабря по состоянию на 14: 00 - спасатели нашли тела всех жертв пожаров в Одесском колледже. В трагедии погибли 16 человек. 700 грузовиков уже пятые сутки стоят на границе Украины с Польшей. Очередь образовалась восьмого декабря, когда в Украине заработала новая таможня.

Также в выпуске: Парламент продлил действие действующего закона об особом статусе Донбасса еще на один год. СБУ разоблачила военнослужащего, которого завербовали российские спецслужбы. В Великобритании сегодня состоятся досрочные парламентские выборы.