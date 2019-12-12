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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 14:00: Поиски погибших в колледжи в Одессе. Очереди на границе с Польшей

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей 12 декабря по состоянию на 14: 00 - спасатели нашли тела всех жертв пожаров в Одесском колледже. В трагедии погибли 16 человек. 700 грузовиков уже пятые сутки стоят на границе Украины с Польшей. Очередь образовалась восьмого декабря, когда в Украине заработала новая таможня.

      Также в выпуске:

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      Теги: Государственная таможенная служба Пожар в Одессе на Троицкой Выпуск новостей
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