Выпуск новостей за 14:00: Поиски погибших в колледжи в Одессе. Очереди на границе с Польшей
В выпуске новостей 12 декабря по состоянию на 14: 00 - спасатели нашли тела всех жертв пожаров в Одесском колледже. В трагедии погибли 16 человек. 700 грузовиков уже пятые сутки стоят на границе Украины с Польшей. Очередь образовалась восьмого декабря, когда в Украине заработала новая таможня.
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