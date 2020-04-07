15:41
7 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 14:00: Поправки к "антиколомойскому" закону. Смерть от коронавируса в ВСУ

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 14:00 – в Верховной Раде пытаются заблокировать так называемый "антиколомойский" закон. К нему подали уже более 16 тысячи поправок. Антон Поляков внес 6 тысяч поправок, еще почти 2 тысячи – Виктор Бондарь. В Вооруженных силах Украины 4 подтвержденных случая заболевания, один из которых летальный.

      Также в выпуске:

      Британский премьер Борис Джонсон с коронавирусом попал в реанимацию из-за того, что симптомы вируса у него не исчезают по прошествию 10 дней.

      В Беларуси сын умершей от коронавируса женщины написал заявление на Александра Лукашенко.

      В Запорожье мужчина устраивает киносеансы на стене многоэтажки.

      Теги: Законодательство Вооруженные силы Украины Выпуск новостей
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 13:14 Борис Джонсон из-за коронавируса провел ночь в реанимации: биография британского премьера
      Новини світу 3757
      сегодня , 12:00 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
      Новини України 386485
      сегодня , 14:06 Коронавирус в Испании: после 4-дневного спада количество смертей снова выросло
      Здорове життя 74302
      сегодня , 08:45 Больной коронавирусом премьер Британии Джонсон провел ночь в реанимации
      Новини світу 13004
      сегодня , 13:39 COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
      Здорове життя 50721
      сегодня , 12:10 Почему монобольшинство "Слуги народа" не может собрать голосов: объяснение Разумкова
      Новини України 5142
      сегодня , 10:45 Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за сутки
      Лікування 165678
      сегодня , 10:06 Благовещение 2020: что нельзя делать в этот религиозный праздник
      Традиції 49597
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:00 Лечение коронавируса и тотальная госпитализация: смертельные ошибки Украины
      Павло Ковтонюк
      сегодня , 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
      Анастасія Лукашевська
      Залиште відгук