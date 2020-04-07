Выпуск новостей за 14:00: Поправки к "антиколомойскому" закону. Смерть от коронавируса в ВСУ
В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 14:00 – в Верховной Раде пытаются заблокировать так называемый "антиколомойский" закон. К нему подали уже более 16 тысячи поправок. Антон Поляков внес 6 тысяч поправок, еще почти 2 тысячи – Виктор Бондарь. В Вооруженных силах Украины 4 подтвержденных случая заболевания, один из которых летальный.
Также в выпуске:
Британский премьер Борис Джонсон с коронавирусом попал в реанимацию из-за того, что симптомы вируса у него не исчезают по прошествию 10 дней.
В Беларуси сын умершей от коронавируса женщины написал заявление на Александра Лукашенко.
В Запорожье мужчина устраивает киносеансы на стене многоэтажки.
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