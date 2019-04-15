Выпуск новостей за 14:00: Потери на фронте. Погоня за пьяным водителем в Ровненской области

В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 14:00 – от пули снайпера на Донбассе погиб 20-летний боец из Мариуполя Николай Волков "Смурфик", он был парамедиком. На дорогах Ровненщины пьяный водитель на иностранной регистрации убегал от полиции и таранил их машину, полицейским пришлось стрелять. Досудебное расследование начали по факту сопротивления и насилия в отношении работника полиции.

Также в выпуске: Сегодня последний шанс у граждан подать заявление на смену места голосования во втором туре президентских выборов. Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Чиновника подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Непогода в США: снегопады бушуют в Центре, а торнадо – на Юге.

Источник: 24 канал