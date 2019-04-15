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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 14:00: Потери на фронте. Погоня за пьяным водителем в Ровненской области

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 14:00 – от пули снайпера на Донбассе погиб 20-летний боец из Мариуполя Николай Волков "Смурфик", он был парамедиком. На дорогах Ровненщины пьяный водитель на иностранной регистрации убегал от полиции и таранил их машину, полицейским пришлось стрелять. Досудебное расследование начали по факту сопротивления и насилия в отношении работника полиции.

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      Теги: Война на Донбассе Аварии и ДТП Жертвы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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