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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Выпуск новостей за 14:00: Пожар в днепровской больнице. Госдеп поддержал Сенцова

Выпуск новостей 10 Читати новину українською

В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 14:00 – в Днепре горела больница имени Мечникова, один человек оказалась в реанимации. Госдеп США поддержал требование Олега Сенцова об освобождении всех украинских заложников.

Также в выпуске:

Новые детали убийства Аркадия Бабченко.

Глава МИД Павел Климкин заявил, что политические убийства – одна из главных тактик России в отношении Украины.

Невероятные факты о российско-украинской войне.

Переговоры трехсторонней контактной группы состоятся сегодня в Минске.

 

Теги: Новости США Олег Сенцов Новости Днепра Пожар Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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