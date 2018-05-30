Выпуск новостей за 14:00: Пожар в днепровской больнице. Госдеп поддержал Сенцова
В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 14:00 – в Днепре горела больница имени Мечникова, один человек оказалась в реанимации. Госдеп США поддержал требование Олега Сенцова об освобождении всех украинских заложников.
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Переговоры трехсторонней контактной группы состоятся сегодня в Минске.
Источник: 24 канал
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