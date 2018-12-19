Выпуск новостей за 14:00: Пожар в школе Киева. Современное пограничное подразделение в Чернигове

В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 14:00 – в Киеве горела школа, 303 лицей, на улице Драгоманова в Дарницком районе. Вследствие возгорания детей экстренно эвакуировали. На Черниговщине всего в полукилометре от Брянской области дислоцировался еще один пограничный отряд. Он будет контролировать 30 километров государственной границы.

Также в выпуске: Под Киевом полицейские спасли похищенного. В Симферополе адвокаты обжалуют арест украинских моряков, апелляции рассматривает так называемый Верховный суд оккупированного Крыма. В Шевченковском райсуде Киева рассмотрят иск Романа Насирова против врача-кардиолога.