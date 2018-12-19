Выпуск новостей за 14:00: Пожар в школе Киева. Современное пограничное подразделение в Чернигове
В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 14:00 – в Киеве горела школа, 303 лицей, на улице Драгоманова в Дарницком районе. Вследствие возгорания детей экстренно эвакуировали. На Черниговщине всего в полукилометре от Брянской области дислоцировался еще один пограничный отряд. Он будет контролировать 30 километров государственной границы.
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Источник: 24 канал
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