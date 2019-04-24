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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
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      Выпуск новостей за 14:00: Пожар в заповеднике на Ровенщине. Смертельное селфи в Житомире

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 14:00 – на Ровенщине вспыхнул второй по размерам природный заповедник Украины. Возгорание произошло сегодня утром возле Старого Села. Помогать лесоводам тушить пламя бросились и местные жители. И только около 12 часов дня пожар удалось ликвидировать. В Житомире погиб 18-летний парень, который ради фотографии вылез на крышу электрички.

      Также в выпуске:

      Центризбирком продолжает обрабатывать протоколы с мокрыми печатями. Только после их подсчета будет объявлен окончательный результат выборов, пока обработали более 70%.

      В ВРУ медленно продолжают завершать рассмотрение поправок к языковому закону и попутно требуют отставки спикера Парламента Андрея Парубия.

      Серию терактов на Шри-Ланке устроили 9 смертников, среди них была одна женщина. Число жертв взрывов возросло до 359.

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      Теги: Жертвы Пожар Новости Житомира Ровно Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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