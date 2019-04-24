Выпуск новостей за 14:00: Пожар в заповеднике на Ровенщине. Смертельное селфи в Житомире

В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 14:00 – на Ровенщине вспыхнул второй по размерам природный заповедник Украины. Возгорание произошло сегодня утром возле Старого Села. Помогать лесоводам тушить пламя бросились и местные жители. И только около 12 часов дня пожар удалось ликвидировать. В Житомире погиб 18-летний парень, который ради фотографии вылез на крышу электрички.

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