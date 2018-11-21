Выпуск новостей за 14:00: Пожар во Львове. Обстрелы на Луганщине
В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 14:00 – в центре Львова горела областная больница, пламя вспыхнуло на чердаке главного корпуса. Около 200 человек эвакуировали, спасателям удалось потушить огонь. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что на Луганщине в результате обстрела ранены двое местных жителей.
Также в выпуске:
Рада не отменила законы о "евробляхах".
Руководителем Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чен Янг.
Боевики шесть раз атаковали ВСУ.
Источник: 24 канал
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