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      Выпуск новостей за 14:00: Пожар во Львове. Обстрелы на Луганщине

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 14:00 – в центре Львова горела областная больница, пламя вспыхнуло на чердаке главного корпуса. Около 200 человек эвакуировали, спасателям удалось потушить огонь. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что на Луганщине в результате обстрела ранены двое местных жителей.

      Также в выпуске:

      Рада не отменила законы о "евробляхах".

      Руководителем Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чен Янг.

      Боевики шесть раз атаковали ВСУ.

      Теги: Война на Донбассе Новости Луганска Пожар Новости Львова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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