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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Выпуск новостей за 14:00: Принятие резолюции по Азову в ПАСЕ. Украинский завтрак в Давосе

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      В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 14:00 – Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России. В швейцарском Давосе стартовал украинский завтрак – традиционное ежегодное мероприятие, которое организовывает бизнесмен Виктор Пинчук.

      Также в выпуске:

      Сегодня должны объявить экс-президенту Украины Виктору Януковичу, которого подозревают в государственной измене.

      Годовщина теракта в Мариуполе: четыре года назад пророссийские боевики из Градов обстреляли жилой массив "Восточный".

      В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо – глава Национальной ассамблеи – объявил себя президентом.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море ПАСЕ Давос Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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