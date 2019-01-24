Выпуск новостей за 14:00: Принятие резолюции по Азову в ПАСЕ. Украинский завтрак в Давосе

В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 14:00 – Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России. В швейцарском Давосе стартовал украинский завтрак – традиционное ежегодное мероприятие, которое организовывает бизнесмен Виктор Пинчук.

Также в выпуске: Сегодня должны объявить экс-президенту Украины Виктору Януковичу, которого подозревают в государственной измене. Годовщина теракта в Мариуполе: четыре года назад пророссийские боевики из Градов обстреляли жилой массив "Восточный". В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо – глава Национальной ассамблеи – объявил себя президентом.