Выпуск новостей за 14:00: Принятие резолюции по Азову в ПАСЕ. Украинский завтрак в Давосе
В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 14:00 – Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России. В швейцарском Давосе стартовал украинский завтрак – традиционное ежегодное мероприятие, которое организовывает бизнесмен Виктор Пинчук.
Также в выпуске:
Сегодня должны объявить экс-президенту Украины Виктору Януковичу, которого подозревают в государственной измене.
Годовщина теракта в Мариуполе: четыре года назад пророссийские боевики из Градов обстреляли жилой массив "Восточный".
В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо – глава Национальной ассамблеи – объявил себя президентом.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии