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      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Выпуск новостей за 14:00: Принятые кандидаты в Антикорсуд. Победители кинопремии "Золотая Юла"

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 14:00 – Высший совет правосудия сегодня принял 35 фамилий в Антикоррупционный суд, которые теперь рекомендует президенту. Украинская киноакадемия объявила номинантов третьей кинопремии "Золотая Юла". Больше всего номинаций от киноакадемиков собрали фильмы "Брама", "Когда падают деревья", "Дикое поле" и "Донбасс".

      Также в выпуске:

      За прошедшие сутки на фронте погиб один украинский военный, российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня.

      Нападающий, который устроил стрельбу в Нидерландах, причастен сразу к трем делам и до недавнего времени был под арестом.

      На украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде будет работать наиболее удаленный избирательный участок из всех в мире.

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      Теги: Антикоррупционный суд Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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