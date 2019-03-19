Выпуск новостей за 14:00: Принятые кандидаты в Антикорсуд. Победители кинопремии "Золотая Юла"

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 14:00 – Высший совет правосудия сегодня принял 35 фамилий в Антикоррупционный суд, которые теперь рекомендует президенту. Украинская киноакадемия объявила номинантов третьей кинопремии "Золотая Юла". Больше всего номинаций от киноакадемиков собрали фильмы "Брама", "Когда падают деревья", "Дикое поле" и "Донбасс".

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