Выпуск новостей за 14:00: Продолжение "Турецкого потока". ДТП во Львове
В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 14:00 – Болгария будет помогать России строить газопровод в обход Украины. Таким образом "Газпром" продолжит "Турецкий поток". "Булгартрансгаз" будет прокладывать трубы от границы Турции до Сербии. Во Львове пьяный водитель так удирал от патрульных, что по дороге разбил 2 авто. Содержание алкоголя в его крови было превышено в 17 раз.
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Источник: 24 канал
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