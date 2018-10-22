Выпуск новостей за 14:00: Прощание с Мариной Поплавской в Житомире. Скандал вокруг Ryanair
В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 14:00– в Житомире прощаются с известной юмористической артисткой Мариной Поплавской. Несколько тысяч житомирян выстроились в длинную очередь. Люди не сдерживают слез и несут цветы своей землячке.Конфликт произошел, когда самолет был на посадке в испанской Барселоне и должен был улетать в Лондон.Видео облетело интернет, полиция открыла уголовное дело
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Источник: 24 канал
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