Выпуск новостей за 14:00: Протесты в Каталонии. Выступление Дональда Туска во Львове
В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 14:00 – в Каталонии началась масштабная забастовка. Причиной стал судебный процесс над местными политиками, которых обвиняют в сепаратизме и проведении незаконного референдума. Львов посетил президент Европейского совета Дональд Туск. Он пообщался со студентами ЛНУ имени Ивана Франко, а также получил диплом почетного доктора университета.
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Источник: 24 канал
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