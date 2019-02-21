Выпуск новостей за 14:00: Протесты в Каталонии. Выступление Дональда Туска во Львове

В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 14:00 – в Каталонии началась масштабная забастовка. Причиной стал судебный процесс над местными политиками, которых обвиняют в сепаратизме и проведении незаконного референдума. Львов посетил президент Европейского совета Дональд Туск. Он пообщался со студентами ЛНУ имени Ивана Франко, а также получил диплом почетного доктора университета.

Также в выпуске: В Украине накануне выборов вводят сразу две реформы: монетизацию субсидий и индексацию пенсий. В Вене расследуют отмывание сотен миллионов долларов через офшоры из украинских банков-банкротов. Количество жертв в результате масштабного пожара в Бангладеш увеличилось до 81 человека.