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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Выпуск новостей за 14:00: Протесты в Каталонии. Выступление Дональда Туска во Львове

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 14:00 – в Каталонии началась масштабная забастовка. Причиной стал судебный процесс над местными политиками, которых обвиняют в сепаратизме и проведении незаконного референдума. Львов посетил президент Европейского совета Дональд Туск. Он пообщался со студентами ЛНУ имени Ивана Франко, а также получил диплом почетного доктора университета.

      Также в выпуске:

      В Украине накануне выборов вводят сразу две реформы: монетизацию субсидий и индексацию пенсий.

      В Вене расследуют отмывание сотен миллионов долларов через офшоры из украинских банков-банкротов.

      Количество жертв в результате масштабного пожара в Бангладеш увеличилось до 81 человека.

      blog_ava
      Главарь пророссийских боевиков говорит, что готов разговаривать с Киевом
      сегодня
      833
      Теги: Выпуск новостей Каталония Дональд Туск Новости Львова Протесты
      Источник: 24 канал
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