Выпуск новостей за 14:00: Работа депутатов после каникул. Поддержка украинских пленных моряков
В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 14:00 – после двухнедельных каникул депутаты Верховной Рады вернулись к работе. Пока приняли только один законопроект. Незаконно пленным морякам в СИЗО передали 24 пакета с продуктами, всего более 200 килограммов пищи. Средства на продукты собрали неравнодушные украинцы и благотворители из-за границы.
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Источник: 24 канал
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