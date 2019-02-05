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      Выпуск новостей за 14:00: Работа депутатов после каникул. Поддержка украинских пленных моряков

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 14:00 – после двухнедельных каникул депутаты Верховной Рады вернулись к работе. Пока приняли только один законопроект. Незаконно пленным морякам в СИЗО передали 24 пакета с продуктами, всего более 200 килограммов пищи. Средства на продукты собрали неравнодушные украинцы и благотворители из-за границы.

      Также в выпуске:

      Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе один украинский защитник погиб.

      С экс-главы ГФС Мирослава Продана сняли электронный браслет.

      В Париже вспыхнула многоэтажка, погибли восемь человек.

      Шведская компания IKEA будет предоставлять мебель в аренду.

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      Теги: Верховная Рада Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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