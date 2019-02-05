Выпуск новостей за 14:00: Работа депутатов после каникул. Поддержка украинских пленных моряков

В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 14:00 – после двухнедельных каникул депутаты Верховной Рады вернулись к работе. Пока приняли только один законопроект. Незаконно пленным морякам в СИЗО передали 24 пакета с продуктами, всего более 200 килограммов пищи. Средства на продукты собрали неравнодушные украинцы и благотворители из-за границы.

Также в выпуске: Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе один украинский защитник погиб. С экс-главы ГФС Мирослава Продана сняли электронный браслет. В Париже вспыхнула многоэтажка, погибли восемь человек. Шведская компания IKEA будет предоставлять мебель в аренду.