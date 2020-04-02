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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 14:00: Расстрел за нарушение карантина на Филиппинах. Первая смерть в Киеве

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 апреля состоянию на 14:00 – расстреливать за нарушение карантина. Такой приказ отдал полиции президент Филиппин Родриго Дутерте. В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

      Также в выпуске:

      Почти миллион больных COVID-19 зафиксировали в мире. От недуга умерли почти 50 тысяч

      У Сергея Шахова – 2 отрицательных теста на коронавирус.

      В Херсоне зафиксировали первый случай коронавируса.

      Теги: Филиппины Новости Киева Выпуск новостей
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