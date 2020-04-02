Выпуск новостей за 14:00: Расстрел за нарушение карантина на Филиппинах. Первая смерть в Киеве
В выпуске новостей за 2 апреля состоянию на 14:00 – расстреливать за нарушение карантина. Такой приказ отдал полиции президент Филиппин Родриго Дутерте. В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Также в выпуске:
Почти миллион больных COVID-19 зафиксировали в мире. От недуга умерли почти 50 тысяч
У Сергея Шахова – 2 отрицательных теста на коронавирус.
В Херсоне зафиксировали первый случай коронавируса.
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