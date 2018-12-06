Выпуск новостей за 14:00: Расторжение дружбы с РФ. Предложение Воронченка по обмену
В выпуске новостей за 6 декабря, по состоянию на 14:00 – в Верховной Раде народные избранники планируют проголосовать за предложение Президента прекратить с Россией договор о сотрудничестве и дружбе. Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, в интервью сказал, что готов сесть в российскую тюрьму сам, если Путин отпустит военных из захваченных украинских моряков.
Также в выпуске:
Верховная Рада дала воинам УПА статус участников боевых действий.
В оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова. ФСБ предъявляет ему экстремизм в постах в соцсетях.
В УПЦ КП опровергают слухи, что якобы Филарет категорически отказался баллотироваться на пост предстоятеля поместной церкви.
Источник: 24 канал
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