Выпуск новостей за 14:00: Расторжение дружбы с РФ. Предложение Воронченка по обмену

В выпуске новостей за 6 декабря, по состоянию на 14:00 – в Верховной Раде народные избранники планируют проголосовать за предложение Президента прекратить с Россией договор о сотрудничестве и дружбе. Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, в интервью сказал, что готов сесть в российскую тюрьму сам, если Путин отпустит военных из захваченных украинских моряков.

Также в выпуске: Верховная Рада дала воинам УПА статус участников боевых действий. В оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова. ФСБ предъявляет ему экстремизм в постах в соцсетях. В УПЦ КП опровергают слухи, что якобы Филарет категорически отказался баллотироваться на пост предстоятеля поместной церкви.