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      Выпуск новостей за 14:00: Расторжение дружбы с РФ. Предложение Воронченка по обмену

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 декабря, по состоянию на 14:00 – в Верховной Раде народные избранники планируют проголосовать за предложение Президента прекратить с Россией договор о сотрудничестве и дружбе. Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, в интервью сказал, что готов сесть в российскую тюрьму сам, если Путин отпустит военных из захваченных украинских моряков.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада дала воинам УПА статус участников боевых действий.

      В оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова. ФСБ предъявляет ему экстремизм в постах в соцсетях.

      В УПЦ КП опровергают слухи, что якобы Филарет категорически отказался баллотироваться на пост предстоятеля поместной церкви.

      Теги: Украина – Россия Верховная Рада Конфликт в Азовском море заложники Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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