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      Выпуск новостей за 14:00: Разговор Меркель и Путина. Российский паспорт жены Семочко

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 14:00 – Ангела Меркель призвала Владимира Путина освободить незаконно захваченных украинских моряков. Об этом канцлер Германии и президент РФ поговорили по телефону. СБУ подтвердила, что жена скандального главы контрразведки Сергея Семочко таки имеет российский паспорт.

      Также в выпуске:

      Российская шпионка Мария Бутина признала себя виновной и готова сотрудничать с США.

      Из-за массовых протестов "желтых жилетов" во Франции вводят чрезвычайное экономическое положение.

      Акция в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных состоялась сегодня под стенами посольства Европейского Союза в Киеве.

      Теги: Ангела Меркель Владимир Путин Новости России Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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