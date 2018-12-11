Выпуск новостей за 14:00: Разговор Меркель и Путина. Российский паспорт жены Семочко
В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 14:00 – Ангела Меркель призвала Владимира Путина освободить незаконно захваченных украинских моряков. Об этом канцлер Германии и президент РФ поговорили по телефону. СБУ подтвердила, что жена скандального главы контрразведки Сергея Семочко таки имеет российский паспорт.
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Источник: 24 канал
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