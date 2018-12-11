Выпуск новостей за 14:00: Разговор Меркель и Путина. Российский паспорт жены Семочко

В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 14:00 – Ангела Меркель призвала Владимира Путина освободить незаконно захваченных украинских моряков. Об этом канцлер Германии и президент РФ поговорили по телефону. СБУ подтвердила, что жена скандального главы контрразведки Сергея Семочко таки имеет российский паспорт.

Также в выпуске: Российская шпионка Мария Бутина признала себя виновной и готова сотрудничать с США. Из-за массовых протестов "желтых жилетов" во Франции вводят чрезвычайное экономическое положение. Акция в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных состоялась сегодня под стенами посольства Европейского Союза в Киеве.