Выпуск новостей за 14:00: Реакция соцсетей на дебаты. Взрыв авто в Киеве

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 14:00 – в соцсети шутят по поводу вероятных дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе НСК "Олимпийский". В Киеве взорвали авто украинского офицера, который воюет на Донбассе.

Также в выпуске: Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Присутствие кораблей НАТО в Черном море является гарантией защиты и поддержки Украины. Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского про дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".

Источник: 24 канал