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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 14:00: Реакция соцсетей на дебаты. Взрыв авто в Киеве

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 14:00 – в соцсети шутят по поводу вероятных дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе НСК "Олимпийский". В Киеве взорвали авто украинского офицера, который воюет на Донбассе.

      Также в выпуске:

      Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей.

      Присутствие кораблей НАТО в Черном море является гарантией защиты и поддержки Украины.

      Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского про дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".

      blog_ava
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      1988
      Теги: Новости Киева Дебаты Зеленского с Порошенком Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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