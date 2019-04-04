Выпуск новостей за 14:00: Реакция соцсетей на дебаты. Взрыв авто в Киеве
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 14:00 – в соцсети шутят по поводу вероятных дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе НСК "Олимпийский". В Киеве взорвали авто украинского офицера, который воюет на Донбассе.
Также в выпуске:
Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей.
Присутствие кораблей НАТО в Черном море является гарантией защиты и поддержки Украины.
Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского про дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".
Источник: 24 канал
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