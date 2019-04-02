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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 14:00 Реакция Тимошенко на выбор украинцев. Продолжение подсчета голосов

      Выпуск новостей 111 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 апреля состоянию на 14:00 – Юлия Тимошенко признала поражение на выборах и не будет судиться за результаты. В Центризбиркоме до сих пор считают голоса украинцев в первом туре президентских выборов.

      Также в выпуске:

      Качественно и честно – такую оценку первому туру выборов дали в международной миссии ENEMO.

      На передовой тем временем ситуация обострилась, трое военных ранены.

      Свободно, честно но и с беспокойством: как оценил Запад выборы в Украине.

       

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
      сегодня
      526780
      Теги: Юлия Тимошенко - новости Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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