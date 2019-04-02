Выпуск новостей за 14:00 Реакция Тимошенко на выбор украинцев. Продолжение подсчета голосов

В выпуске новостей за 2 апреля состоянию на 14:00 – Юлия Тимошенко признала поражение на выборах и не будет судиться за результаты. В Центризбиркоме до сих пор считают голоса украинцев в первом туре президентских выборов.

Также в выпуске: Качественно и честно – такую оценку первому туру выборов дали в международной миссии ENEMO. На передовой тем временем ситуация обострилась, трое военных ранены. Свободно, честно но и с беспокойством: как оценил Запад выборы в Украине.

Источник: 24 канал