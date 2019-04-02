Выпуск новостей за 14:00 Реакция Тимошенко на выбор украинцев. Продолжение подсчета голосов
В выпуске новостей за 2 апреля состоянию на 14:00 – Юлия Тимошенко признала поражение на выборах и не будет судиться за результаты. В Центризбиркоме до сих пор считают голоса украинцев в первом туре президентских выборов.
Также в выпуске:
Качественно и честно – такую оценку первому туру выборов дали в международной миссии ENEMO.
На передовой тем временем ситуация обострилась, трое военных ранены.
Свободно, честно но и с беспокойством: как оценил Запад выборы в Украине.
Источник: 24 канал
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