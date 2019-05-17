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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Выпуск новостей за 14:00: Реакция Зеленского на действия "Народного фронта". Воздушное такси

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 14:00 – партия "Народный фронт" заявила о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина". Новоизбранный Владимир Зеленский уже обнародовал свою реакцию в Telegram-канале. В Германии представили первый прототип воздушного такси. Аппарат прошел начальные испытания: он успешно поднялся в небо, задержался на высоте и приземлился.

      Также в выпуске:

      Экс-командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова из судебного зала повезли в СИЗО. Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

      Россию возвращают в Совет Европы. Соответствующее решение принято на министерской встрече в Хельсинки. Накануне о поддержке этого решения заявили руководители немецкого и французского МИД.

      blog_ava
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      Теги: Народный фронт Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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