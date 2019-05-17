В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 14:00 – партия "Народный фронт" заявила о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина". Новоизбранный Владимир Зеленский уже обнародовал свою реакцию в Telegram-канале. В Германии представили первый прототип воздушного такси. Аппарат прошел начальные испытания: он успешно поднялся в небо, задержался на высоте и приземлился.

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Экс-командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова из судебного зала повезли в СИЗО. Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Россию возвращают в Совет Европы. Соответствующее решение принято на министерской встрече в Хельсинки. Накануне о поддержке этого решения заявили руководители немецкого и французского МИД.