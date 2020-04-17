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      Выпуск новостей за 14:00: Рекордное падение экономики Китая. Схождение благодатного огня

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 14:00 – из-за вспышки коронавируса ВВП Китая упал почти на 7% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Такое падение называют наибольшим за всю историю наблюдений. Схождение благодатного огня в Иерусалиме из-за пандемии COVID-19 состоится без паломников. Об этом сообщило израильское посольство в Украине.

      Также в выпуске:

      Киевлянам советуют не выходить на улицу и не открывать окна, так как город охватил плотный смог. В КГГА объяснили, что все – из-за пожара в Житомирской области и бури, которая накануне бушевала в Киеве.

      В Болгарии из-за коронавируса закрывают столицу – Софию. Проезд разрешат только по необходимости грузовых перевозок, а также тем, кто будет ехать в столицу на работу или в больницу.

      В Киеве из-за COVID-19 закрыли Ионинский монастырь, который подчиняется Московскому патриархату. Там обнаружили вспышку коронавируса, однако точное количество инфицированных пока не сообщают.

      В Украине рекордно растет количество больных коронавирусом. За минувшие сутки медики зафиксировали 501 новый случай заражения. Следовательно, по состоянию на 17 апреля в Украине заболели 4 662 человека.

      Теги: Новости Израиля Китай Выпуск новостей
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