Выпуск новостей за 14:00: Рекордное падение экономики Китая. Схождение благодатного огня

В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 14:00 – из-за вспышки коронавируса ВВП Китая упал почти на 7% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Такое падение называют наибольшим за всю историю наблюдений. Схождение благодатного огня в Иерусалиме из-за пандемии COVID-19 состоится без паломников. Об этом сообщило израильское посольство в Украине.

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Киевлянам советуют не выходить на улицу и не открывать окна, так как город охватил плотный смог. В КГГА объяснили, что все – из-за пожара в Житомирской области и бури, которая накануне бушевала в Киеве.

В Болгарии из-за коронавируса закрывают столицу – Софию. Проезд разрешат только по необходимости грузовых перевозок, а также тем, кто будет ехать в столицу на работу или в больницу.

В Киеве из-за COVID-19 закрыли Ионинский монастырь, который подчиняется Московскому патриархату. Там обнаружили вспышку коронавируса, однако точное количество инфицированных пока не сообщают.

В Украине рекордно растет количество больных коронавирусом. За минувшие сутки медики зафиксировали 501 новый случай заражения. Следовательно, по состоянию на 17 апреля в Украине заболели 4 662 человека.