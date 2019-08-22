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      Выпуск новостей за 14:00: Репетиция парада ко Дню Независимости. Комитеты в Раде

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 14:00 – Украина готовится к празднованию Дня Независимости. Сегодня в Киеве на Крещатике в 19:30 проведут генеральную репетицию парада с военными, музыкантами и 5 оркестрами. Президентская партия "Слуга народа", которая получила больше всего мест в новоизбранном парламенте, хочет возглавить 21 комитет из 23 в Верховной Раде IX созыва.

      Также в выпуске:

      История бойца Виталия Кобрина, который прошел путь от начала аннексии Крыма к обороне луганского аэропорта.

      54 бригада опубликовала зрелищное видео, на нем украинские армейцы отвечают на провокации боевиков.

      Украинских пленных в ближайшее время могут обменять на пятерых осужденных в Украине граждан.

      Ко Дню независимости во Львове будет курсировать ретро-трамвай.

      blog_ava
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      Теги: День Независимости Слуга народа Верховная Рада Новости Киева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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