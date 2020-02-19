Выпуск новостей за 14:00 Россия нанесла авиудар по Сирии. Массовые протесты в Европе

В выпуске новостей за 19 февраля по состояиню на 14:00 – российская авиация нанесла удары по Сирии. В результате бомбардировки погибли трое жителей города Терманин. Грецию и Испанию накрыли массовые протесты. В Афинах не ходит общественный транспорт, закрыты больницы, а на юге Испании фермеры перекрыли несколько местных автобанов.

Также в выпуске: Верховная Рада продолжает рассмотрение законопроекта о рынке земли. Украинский политзаключенный, крымский журналист Николай Семена, прибыл в Киев. В Житомире поймали полицейского, который продавал наркотики. В городе Городище Черкасской области собаки покусали местного жителя.