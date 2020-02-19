Выпуск новостей за 14:00 Россия нанесла авиудар по Сирии. Массовые протесты в Европе
В выпуске новостей за 19 февраля по состояиню на 14:00 – российская авиация нанесла удары по Сирии. В результате бомбардировки погибли трое жителей города Терманин. Грецию и Испанию накрыли массовые протесты. В Афинах не ходит общественный транспорт, закрыты больницы, а на юге Испании фермеры перекрыли несколько местных автобанов.
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