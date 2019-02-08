15:43
8 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева
      Вєсті Кремля
      22:01, 7 февраля
      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
      Вєсті.UA
      19:45, 7 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 14:00: Садовый показал тайное соглашение от Банковой. Обвал дома в Стамбуле

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 14:00 – мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в разгар мусорной блокады Банковая предлагала ему подписать тайное соглашение, в котором Порошенко обещал дать команду прекратить блокаду в обмен на лояльность партии "Самопомич". Число погибших в результате обрушения дома в Стамбуле возросло до 11, в целом же ранения получили 13 человек.

      Также в выпуске:

      Роман Сущенко отмечает 50-й День рождения, из которых три – за российской решеткой.

      Расследователи Bellingcat подтвердили связь боевиков ЧПК "Вагнер" с российским ГРУ.

      Ульяна Супрун не пришла в Верховную Раду.

      blog_ava
      Смерть Эмилиано Сала: все новости трагедии
      сегодня
      8525
      Теги: Андрей Садовой Жертвы Новости Турции Петр Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      сегодня , 15:06 Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      Артем Овдієнко 687
      Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      сегодня , 12:00 Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      Дмитро Снєгирьов 2158
      Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:39 Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 885
      "Круты 1918": сюжет и трейлер исторического фильма
      сегодня , 09:40 "Круты 1918": сюжет и трейлер исторического фильма
      285
      Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      сегодня , 08:41 Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      Блог Соцмережі 1316
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук