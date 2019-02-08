Выпуск новостей за 14:00: Садовый показал тайное соглашение от Банковой. Обвал дома в Стамбуле

В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 14:00 – мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в разгар мусорной блокады Банковая предлагала ему подписать тайное соглашение, в котором Порошенко обещал дать команду прекратить блокаду в обмен на лояльность партии "Самопомич". Число погибших в результате обрушения дома в Стамбуле возросло до 11, в целом же ранения получили 13 человек.

Также в выпуске: Роман Сущенко отмечает 50-й День рождения, из которых три – за российской решеткой. Расследователи Bellingcat подтвердили связь боевиков ЧПК "Вагнер" с российским ГРУ. Ульяна Супрун не пришла в Верховную Раду.