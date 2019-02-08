Выпуск новостей за 14:00: Садовый показал тайное соглашение от Банковой. Обвал дома в Стамбуле
В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 14:00 – мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в разгар мусорной блокады Банковая предлагала ему подписать тайное соглашение, в котором Порошенко обещал дать команду прекратить блокаду в обмен на лояльность партии "Самопомич". Число погибших в результате обрушения дома в Стамбуле возросло до 11, в целом же ранения получили 13 человек.
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Источник: 24 канал
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