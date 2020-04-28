Выпуск новостей за 14:00: Садовый прошел тест на COVID-19. Вспышка вируса на Волыни

В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 14:00 – мэр Львова на самоизоляции. Все из-за температуры, которая поднялась несколько дней назад. Садовому уже сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

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На Волыни вспышку COVID-19 зафиксировали в областной клинической больнице.

Контролировать работу рынков будут исключительно госструктуры. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

Между тем в столичном метрополитене кипит работа. Пока подземка не перевозит пассажиров, там устроили ремонтные работы.