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      Выпуск новостей за 14:00: Садовый прошел тест на COVID-19. Вспышка вируса на Волыни

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 14:00 – мэр Львова на самоизоляции. Все из-за температуры, которая поднялась несколько дней назад. Садовому уже сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      На Волыни вспышку COVID-19 зафиксировали в областной клинической больнице.

      Контролировать работу рынков будут исключительно госструктуры. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

      Между тем в столичном метрополитене кипит работа. Пока подземка не перевозит пассажиров, там устроили ремонтные работы.

      Автор: Каролина Король
      Теги: Андрей Садовой Выпуск новостей
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