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Выпуск новостей за 14:00: Самоубийство Кантера. "Расстрельный список" журналистов

Выпуск новостей 34 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 14:00 – на Черниговщине застрелился известный режиссер Леонид Кантер. Правоохранители нашли оружие и записку. В СМИ появился "расстрельный список" журналистов и блоггеров.

Также в выпуске:

Врачи в российской колонии, где находится пленник Олег Сенцов, обещают заливать ему питательную смесь через нос, если через неделю он не прекратит голодовку.

Известная российская актриса Лия Ахеджакова призвали всех требовать освобождения Олега Сенцова.

Адвокат Марк Фейгин считает, что Романа Сущенко, которому вчера присудили 12 лет строгого режима, могут обменять на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

 

Теги: Выпуск новостей журналисты СМИ Самоубийство
Источник: 24 канал
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