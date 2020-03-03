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      Выпуск новостей за 14:00: Санаторий для людей с подозрением на коронавирус. Цветы от Кивы

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 14:00 – возле Львова готовят санаторий, который сможет принять людей с подозрением на коронавирус. Делают это заранее, чтобы история с Новыми Санжарами не повторилась. Одиозный депутат Илья Кива в кулуарах Верховной Рады раздавал женщинам цветы. Делал это в компании помощников, заваленных десятками букетов.

      Также в выпуске:

      Медики зафиксировали первый случай коронавируса в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

      Теперь врачи будут срочно приезжать на вызовы людей, которые имеют высокую температуру и возможные признаки коронавируса.

      В Тернополе мужчина обиделся на скорую помощь, которая отказалась ехать на вызов. Поэтому он позвонил к медикам еще раз и заявил, что у его друга, вероятно, коронавирус, ибо тот контактировал с китайцами.

      В Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
      сегодня
      Теги: Илья Кива Выпуск новостей
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