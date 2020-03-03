Выпуск новостей за 14:00: Санаторий для людей с подозрением на коронавирус. Цветы от Кивы

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 14:00 – возле Львова готовят санаторий, который сможет принять людей с подозрением на коронавирус. Делают это заранее, чтобы история с Новыми Санжарами не повторилась. Одиозный депутат Илья Кива в кулуарах Верховной Рады раздавал женщинам цветы. Делал это в компании помощников, заваленных десятками букетов.

Также в выпуске: Медики зафиксировали первый случай коронавируса в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Теперь врачи будут срочно приезжать на вызовы людей, которые имеют высокую температуру и возможные признаки коронавируса. В Тернополе мужчина обиделся на скорую помощь, которая отказалась ехать на вызов. Поэтому он позвонил к медикам еще раз и заявил, что у его друга, вероятно, коронавирус, ибо тот контактировал с китайцами.