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      Выпуск новостей за 14:00: Ситуация на рынках Львова. Обстрелы на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 14:00 – накануне Минздрав отменил разрешение работать рынкам. Мол, большинство продавцов нарушает правила карантина. Какая ситуация на рынках Львова – выясняли журналисты 24 канала. Утром на Донбассе российские наемники обстреляли из пулеметов и стрелкового оружия защитников Попасной. Украинские военные дали адекватный ответ врагу.

      Также в выпуске:

      В СМИ появилась информация о том, что СБУ поймала на миллионной взятке первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Чиновник опроверг это и отметил, что его не задерживали и подозрение не объявляли, а только вызвали на допрос в качестве свидетеля.

      Государство будет регулировать цены на социальные продукты, медицинские товары и лекарства, но только на период карантина. Об этом сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

      В Бразилии 99-летний ветеран Эрмандо Пивета вылечился от коронавируса COVID-19. Болезнь у мужчины диагностировали 2 недели назад. По словам врачей, он быстро выздоровел благодаря хорошей физической форме.

      На Прикарпатье от коронавируса умер сельский голова. Тарас Федорив возглавлял сельсовет Братковцев Тисменецкого района. Мужчине был 51 год.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Львова Выпуск новостей
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