Выпуск новостей за 14:00: Ситуация на рынках Львова. Обстрелы на фронте
В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 14:00 – накануне Минздрав отменил разрешение работать рынкам. Мол, большинство продавцов нарушает правила карантина. Какая ситуация на рынках Львова – выясняли журналисты 24 канала. Утром на Донбассе российские наемники обстреляли из пулеметов и стрелкового оружия защитников Попасной. Украинские военные дали адекватный ответ врагу.
Также в выпуске:
В СМИ появилась информация о том, что СБУ поймала на миллионной взятке первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Чиновник опроверг это и отметил, что его не задерживали и подозрение не объявляли, а только вызвали на допрос в качестве свидетеля.
Государство будет регулировать цены на социальные продукты, медицинские товары и лекарства, но только на период карантина. Об этом сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.
В Бразилии 99-летний ветеран Эрмандо Пивета вылечился от коронавируса COVID-19. Болезнь у мужчины диагностировали 2 недели назад. По словам врачей, он быстро выздоровел благодаря хорошей физической форме.
На Прикарпатье от коронавируса умер сельский голова. Тарас Федорив возглавлял сельсовет Братковцев Тисменецкого района. Мужчине был 51 год.
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