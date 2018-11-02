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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Выпуск новостей за 14:00: Ситуация на Востоке Украины. Выступление рок-легенды в Киеве

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 14:00 – на фронте один украинский военный погиб, еще двое – ранены. Легендарный Гленн Хьюз выступил в Киеве с легендарным концертом.

      Также в выпуске:

      В порту Мариуполя арестовали 3000 тонн металла с Алчевского комбината, захваченного боевиками.

      2 ноября исполняется 310 лет со дня Батуринской трагедии.

      Новояворовск и Новый Раздол на Львовщине без горячей воды и отопления.

      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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