Выпуск новостей за 14:00: Ситуация на Востоке Украины. Выступление рок-легенды в Киеве

В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 14:00 – на фронте один украинский военный погиб, еще двое – ранены. Легендарный Гленн Хьюз выступил в Киеве с легендарным концертом.

Также в выпуске: В порту Мариуполя арестовали 3000 тонн металла с Алчевского комбината, захваченного боевиками. 2 ноября исполняется 310 лет со дня Батуринской трагедии. Новояворовск и Новый Раздол на Львовщине без горячей воды и отопления.