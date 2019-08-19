Выпуск новостей за 14:00: Скандал с женой Нетанияху. Нардеп "Слуги народа" обозвал журналистку

В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 14:00 – начался визит Нетаниягу со скандальной выходки его жены. Во время традиционного приветствия гостей хлебом и солью Сара Нетаниягу бросила хлеб на землю. Новоизбранный "слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" тупой овцой.

Также в выпуске: Один погибший и трое раненых – такие потери понесла Нацгвардия в следствии нарушения мер безопасности при использовании оружия и боеприпасов. Сегодня президент Франции Эмануэль Макрон встретится с Путиным. Владельцу гостиницы "Токио Стар" сегодня должны избрать меру пресечения.

Источник: 24 канал