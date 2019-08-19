Выпуск новостей за 14:00: Скандал с женой Нетанияху. Нардеп "Слуги народа" обозвал журналистку
В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 14:00 – начался визит Нетаниягу со скандальной выходки его жены. Во время традиционного приветствия гостей хлебом и солью Сара Нетаниягу бросила хлеб на землю. Новоизбранный "слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" тупой овцой.
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Источник: 24 канал
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